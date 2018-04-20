Şehitler ilahiler,şiirler ve marşlarla anıldı

Vatanının ve Milletinin ebedi varlığı, devletin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitler şiirlerle anıldı. Antalya BüyükşehirBelediyesi’nin düzenlediği gecede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik kendi yazdığı “Ümmetin Türküsü” isimli şiiri okudu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şiirler Şehitler Gecesi” izleyenleri duygulandırdı. AKM’de düzenlenen geceye, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, Kültür Şube Müdürü Okan Yavuz, Şehit Muhamet Oğuz Kılınç’ın Ailesi, Şehit Serkan Çölkesen’in Ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İlahi ve marşlar seslendirildi
Meltem Camii İmam Hatibi Mustafa Akbulut’un Kur’an tilaveti ile başlayan programa Tarihçi Nermin Taylan konuşmacı olarak katıldı. Osmanlı tarihiyle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Taylan, ilgiyle dinlendi. Şair Recep Garip, Ahmet Efe, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu’nun şiirleriyle renk kattığı gecede Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı marşları, Tasavvuf Müziği Topluluğu da ilahileriyle yer aldı. Nihat Akçer’in de konuk olduğu programda usta sanatçı şehitlerimiz için Evlerinin Direği, Ağlama Gözlerim, Yüce Dağ Başında Yanar Bir ışık gibi türküleri seslendirdi.
Zülfü Çelik’ten geceye özel şiir
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik ise gecede bir sürpriz ile yer aldı. Çelik’in programa özel olarak kaleme aldığı “Ümmetin Türküsü” adlı şiir büyük beğeni aldı. Yaşadığı duygu yoğunluğunu dizlere aktaran Çelik, davetlileri de duygulandırdı. Gece programa katılanlara bayrak takdime edilmesiyle sona erdi.
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