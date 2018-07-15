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Şehitler İzmir'de de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehitler İzmir'de de anıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- 15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın koordinesinde, il protokol üyeleri Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Ziyarete katılanlardan, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, mezar başında ağlayan bir şehit yakınına, "Zor, değil mi? Zor. Merak etmeyin, bizler de sıradayız" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de gerçekleştirilen etkinliklerle şehitler anıldı. Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarete Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan ve birçok protokol üyesi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstaklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Yardımcısı Aydın Memük, "Kutsal vatan toprakları uğrunda cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla kalplerimizde mümtaz yerini alan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi ebediyen unutmayacağız. Kalpleri iman ve vatan sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, istiklal ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha anıyorum" dedi.
İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın, şehitler için yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, karanfil bıraktığı sırada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen Ali Akdoğan'ın gözü yaşlı annesi Fatma Akdoğan ile karşılaştı. Orgeneral Recep, "Zor, değil mi? Zor. Merak etmeyin, bizler de sıradayız. Şehitlerimiz sayesinde rahatça nefes alabiliyoruz, onlara ne kadar teşekkür etsek kafi değil" dedi. Karanfillerin bırakılmasının ardından, etkinlik sona erdi.

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Şehitler İzmir'de de anıldıŞehitler İzmir'de de anıldıŞehitler İzmir'de de anıldıŞehitler İzmir'de de anıldı

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