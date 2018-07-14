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Şehitler Köprüsü'nde araç yangını!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

Yarınki etkinlikler için hazırlık yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçiş bölümünde bir araçta yangın çıktı. Yangın süratle söndürüldü.

Alev alev yanan araçtan yükselen dumanlar tüm köprüyü kapladı. Polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.İlkin köprünün yakasından Anadolu yakasına geçiş tarafında trafik durdu. Vatandaşlar araçlardan inerek köprüde ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Ancak daha sonra yangın iş makinelerinden dökülen kumla söndürüldü. Hurdaya dönen araç vinçle kaldırıldı. Sürücü de hastaneye götürüldü. Temizlik çalışmalarının ardından köprü trafiğe açıldı.

İlk bilgilere göre yangın motor arızasından çıktı ve olayda can kaybı yaşanmadı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü yangın trafik

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