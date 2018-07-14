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Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "15 Temmuz" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Yarın İstanbul'daki tüm kardeşlerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan buradaki programa biz de İstanbul İl Teşkilatı olarak çok güçlü bir sesle katılım sağlayacağız" - "15 Temmuz'un en önemli sonuçlarından biri, milletimizin meydanlarda yazdığı destan gösteriyor ki, bu ülkede bundan sonra bir daha böyle terör faaliyetleri, böyle darbe girişimi bir sonuca ulaşamayacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, vatandaşları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yazılan destanın ikinci yılında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek etkinliğe çağırdı.

Şenocak, Şehitler Abidesi önünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da, Gezi Parkı odaklı olaylar ve 17-25 Aralık darbe girişimiyle yapılamayanların yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Milletin, birlik ve beraberliği sayesinde 15 Temmuz'da teröristlere geçit verilmediğini ifade eden Şenocak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da hain darbenin bastırılması için verilen mücadelenin sonucunda 251 şehidimiz var, şehitlerimizin yanı sıra binlerce gazimiz oldu. 15 Temmuz'da bu köprüdeki milli mücadele verilmemiş olsaydı, bugün burada bizler, bu konuşmaları sizlerle yapamıyor olacaktık. 15 Temmuz, liderine güvenen bir millet, milletine güvenen bir liderin de aynı zamanda lider olgusunun bir sentezidir. Lider çağrıyı yaptığı zaman onunla beraber hareket eden bir millet olmuştur. Onun için milletin yazdığı bu destan hiçbir zaman unutulmayacaktır. Hain terör örgütünün burada 34 kardeşimizi şehit etmesi ve görülen Köprü Davası ile alakalı da 72 terör örgütü üyesinin müebbet hapisle cezalandırılmasını gördük. 15 Temmuz'un en önemli sonuçlarından biri, milletimizin meydanlarda yazdığı destan gösteriyor ki, bu ülkede bundan sonra bir daha böyle terör faaliyetleri, böyle darbe girişimi bir sonuca ulaşamayacak."

Yarın akşam saat 21.00'de köprüde düzenlenecek etkinliğe herkesi davet ettiğini ifade eden Şenocak, "Yarın İstanbul'daki tüm kardeşlerimizle beraber, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilecek olan buradaki programa biz de İstanbul İl Teşkilatı olarak çok güçlü bir sesle katılım sağlayacağız. Vatandaşlarımızı, şehitlerimizin manevi huzurunda buluşmaya çağırıyoruz." dedi.

Şehit yakınları ve gazilerin de programa iştirak edeceğini belirten Şenocak, "Darbe yapılırken onu durdurmak isteyen, kendi elleriyle tankın önüne geçip durdurmaya çalışan, mermilerin üzerine giden bir milletimiz var. Onun için Türk milletinin bayrağı asla yere inmeyecektir inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak

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