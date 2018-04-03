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Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:25 | Son Güncelleme

Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfının 3 otizmli öğrencisi için ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi.

Şehitler Ortaokulunun özel eğitim sınıfının 3 otizmli öğrencisi için ‘Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte el baskısı yapan öğrenciler kesilen pastayla mutluluklarına mutluluk kattı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulunda 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okuldaki özel eğitim sınıfında eğitim alan 3 otizmli çocuk unutulmadı. Özel eğitim öğretmeni Pınar Göksu Genç ve Büşra Ulutaş önderliğinde hayata hazırlanan otizmli 3 öğrenci düzenlenen etkinlikte farklı olmadıklarını ortaya koydu.
Şehitler Ortaokulunda düzenlenen etkinlikle özel öğrencilerin toplumun önemli bireyleri olduğu vurgulandı. Özel eğitim öğretmeni Pınar Göksu Genç, otizmli çocukların farklı olmadığını onların da toplum tarafından fark edilmesi ve eğitimle desteklenmeleri gerektiğini söyledi.
Programda, Şehitler Ortaokulu Müdürü Tayfun Sarıbeyler, müdür yardımcıları, okul aile birliği üyeleri, özel eğitim öğretmenleri, veliler ve 3 otizmli öğrencinin katılımıyla pasta kesimi ve el basma etkinliği yapıldı.
Okul Müdürü Tayfun Sarıbeyler, okul aile birliği üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

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Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
2 / 7

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
3 / 7

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
4 / 7

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
5 / 7

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
6 / 7

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
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Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı

Şehitler Ortaokulunun özel öğrencileri unutulmadı
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