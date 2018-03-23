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Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında, Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde şehitlerin fotoğraf ve özgeçmişlerinden oluşan fotoğraf sergisi, mini kütüphane ve çok amaçlı alanın da bulunduğu Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı.Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart Şehitler Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında okul öğretmenleri Erdem Çetintaş tarafından “Vatanseverlik ve Kahramanlık”, Necmi Öztürk tarafından ise “Şehitlik ve Gazilik” konularında konferans verildi.

Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında, Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde şehitlerin fotoğraf ve özgeçmişlerinden oluşan fotoğraf sergisi, mini kütüphane ve çok amaçlı alanın da bulunduğu Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı.
Çan Sevim Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 18 Mart Şehitler Günü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında okul öğretmenleri Erdem Çetintaş tarafından “Vatanseverlik ve Kahramanlık”, Necmi Öztürk tarafından ise “Şehitlik ve Gazilik” konularında konferans verildi. Konferansın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Bal, okul müdürleri, öğrenci velileri, İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla, fotoğraf ve özgeçmişlerinden oluşan fotoğraf sergisi, mini kütüphane ve çok amaçlı alanın da bulunduğu Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı.

Şehitler Sokağı’nın açılışı yapıldı

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