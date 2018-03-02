Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı...

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.
Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.
Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi. (AA)
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