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Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının haberine göre Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şehitlere hakaret! Rezil mesajlar için soruşturma başlatıldı...

Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.

Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.

Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı sosyal medya soruşturma

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
"ÖSO nun TSK nın yanında ne işi var..TSKbu işi tekbaşına yapsın" diyenler ve Mehmetcikle Omuz omuza savaşan ÖSO ya "Terörist" diyen Alçak İYİ Trolleri Ve "Desteğini esirgemeyen" PKK sempatizanları; Gelen Her Şehid Haberinde ALÇAKLIKTA Birbirleriyle Yarışmaya başladılar yine lafa başlarkende "_Benim Mehmedim Orda Şehid olurken" demeyide Unutmazlar ULAN SİZİN ORDA MEHMEDİNİZ YOK! SİZİN MEHMEDİNİZ HİÇ OLMADI bunu zaten kendiniz _"Bize ne ,Siz gidin" ve "_Önce Falanca gitsinde görelim " diyerek İTİRAF ETTİNİZ SİZ ORDA YOKSUNUZ! Rahat olun VATANHAİNLERİ siz oraya Gitmeyeceksiniz!
@palermo544 YEŞİLİ TIKLADIM... AMA İYİ PARTİ İÇİN DEDİKLERİNİ BENCE KENDİNİZ İÇİN DEMELİYDİNİZ... Kİ PKKLI HAİNLERİ GERİYE ATARAK İYİ PARTİYE SALDIRMANIZ "TÜRK DÜŞMANLIĞINIZI ORTAYA ÇIKARIYOR..."
@teoman_2538 Geç o işleri.Görünen köy klavuz istemez Burda herkes biliyor o Alçağı sen okumamışsın herhalde onun kusmuklarını
Başımızdaki yönetimin bile umrunda değil ölen çocuklar ...
@kalinka1959 Vatanın bekası için gerekirse ölünecek..Zaten asker savaş için eğitiliyor.muazzaf asker zaten biliyor.muazzaf olmayanda bu harekatın kendi dönemine rastladığını bilir.cart curta gerek yok.
senin çokmu umrundaki
inlerinizde kaçacak yeriniz kalmayacak ! teröristinde destekçilerinde allah hesaplarını başlarına çevirsin kanınızda boğulun inşallah
İçimizdeki hainlere göz açtırmayın. Allah devletimizi milletimizi korusun.
Buradada yorum yapan kripto fetö ve pkk sevicileri arazi olmuş.soysuzları deşifre etmek vatandaşlık borcudur..
VATANIMIZ İÇİN MÜCADELE VEREN ŞEHİTLERİMİZE, HAİNLİK EDEN VE BU ÜLKENİN EKMEGİNİ YİYEN, NANKÖRLER. ÜLKEMİZİN TÜRK BAYRAĞI, ASKERİ VE İSLAMI SAYESİNDE BU ÜLKEDE, ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ. ANLAYANA;
BU vatanın ekmeğini ye suyunu iç sefasını sür .Askerine ,bayrağına ,şerefine küfret !!!Yok öyle yağma !!!Bu tip kansız kim varsa yurtdışıda dahil vatandaşlıktan çıkarılmalı.Bayraklarını don yapan ,çorap yapan ülkelerde yaşasınlar onların soyu oralarda üresin
umarım bu sitedede hakaret edenlere operasyon düzenlerler
yaşadığımız vatan için , şehitlerimiz için,değerlerimize saygısızca aşalayıcı paylaşım yapmak .bu vatana insanlarımıza saygısızlıktır.
Güzel noktaya parmak basmışsın.
amin amin. bizim ulkemizde dusman cok. emin olun suan gobek atan bile vardir. ama rabbim bunlara firsat vermedi vermeyecektirde.
Sosyal medyada toplumun belirli bir kesimini hedef alarak kin ve nefret suçu işleyerek, milli birlik ve bütünlüğümüze zarar verecek şekilde bölücülük ve provokatörluk yapanları da takibe alın lütfen..
Birilerinin çocukları singapurlarda kumar rulet masalarında sabahlar,kimilerinin çocukları MAN ADALARI nda şirketler açar satar,kimilerinin damatlaarı SİHA üretirv senin benim çocuklarımız da bunlar için can verir.Uyan artık sevgili halkım uyan.Gör gerçekleri acı da olsa..Ayağa kalk ki sana dev gibi görünen o cücelerin gerçek yüzünü göresin.Saygılarımla.
@zozan.30 HALA KAFAN NERDE O KAFANI Bİ TARFINA ÇEVİR ORAYI GÖZETLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARINDA YAŞIYORSAN TÜRK KANI TAŞIYORSAN YA SEVECEKSİN YADA TERK EDECEKSİN ARKADAŞ. VATAN HAİNİ OLMAYACAKSIN
.ASKERLER BU VATAN İÇİN SAVAŞIYOR CANINI FEDA EDİYOR V AMA BU VATANIN İÇERİSİNDE YAŞAYAN BAZI YARATIKLARDA NEDEN BENİM İÇİN ŞEHİT OLDUN DİYE HAKARET EDİYOR.ANLAŞILIR BİR DURUM DEĞİL TAMAMEN SOYSUZLUK
omca vekilden ( hdpli teroristleri saymiyorum) hic mi kimse sunlara ozel yasa icin tasari sunmaz. şehite,gaziye sokakta , yolda veya sosyal medyada hakaret edene , taciz edene en agir cezalar verilsin yatsin 10 sene. sehit dedigin bu ulke icin can verendir. herkesten kiymetlidir
2 gün sonra serbest kalırlar
KANSIZLAR VATAN HAİNLERİ HİÇMİ İŞİNİZ KALMADI ŞEHİTLERLE UGRAŞIYORSUNUZ..!!!
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