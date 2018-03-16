Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden Orgeneral Akar'ın "Şehitler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesaj paylaşıldı. Bir taraftan aziz şehitlerin diğer taraftan da tarihte eşine az rastlanan destan olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını belirten Akar, "Azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen bu destan, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseridir." değerlendirmesinde bulundu. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk'ün "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözleriyle harekete geçip ölümü hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan emsalsiz kahramanların zaferi olarak nitelendiren Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Marmara'ya geçmek için, küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordulara karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makus talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve öz güveni kazandırmıştır. Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, milli mücadelenin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Asil milletimiz, asırlar boyunca Anadolu'dan Rumeli'ye, Balkanlardan Kafkaslara, Yemen'den Galiçya'ya kadar yedi iklim üç kıtada yüz binlerce vatan evladını şehit vermiştir. Yine Kore'den Kıbrıs'a, Bosna-Hersek'ten Afganistan'a uzanan harekatlarla halihazırda teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen harekatlarda binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi.' anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur."