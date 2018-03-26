"Şehitlerimiz için darbe yapıyoruz"

İlerleyen saatlerde Oğuzhan isimli üsteğmenin şarjörlerini aldığını kaydeden Ökkeş, "Emir komutanın kendilerinde olduklarını söylediler. Ben de amirim Yüzbaşı Burak Şenel'i aradım, durumu anlattım. Kendisi dikkatli olmamı istedi, darbe girişiminde bulunduklarını söyledi. Telefon ile görüştüğümü gören Zülküf Orak telefonumu istedi. Ailemle konuştuğumu söyleyerek vermedim." ifadelerini kullandı.

Ökkeş, nizamiyeye ulaştığında 15 kişilik tam teçhizatlı bir gurubu gördüğünü, tanımadığı bir binbaşının kendisine tatbikat yapıldığını söylediğini bildirdi.

Akşam saatlerinde telsizden dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ile dönemin Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'ın karargaha giriş yapacaklarına dair anons yapıldığını aktaran Ökkeş, bunun üzerine 2 No'lu nizamiye bölgesine gittiğini ifade etti.

Bunun üzerine bir subayın kendisine "500-600 şehidimiz var, bunun için darbe yapıyoruz." dediğini bildiren Ökkeş, daha sonra yanına gelen uzman çavuş Süleyman İmece'nin de darbe yapıldığını söylediğini öne sürdü.

Zülküf Orak'ın dışarıdan karargaha girmek isteyenlere ateş etmelerini için emir verdiğini anlatan Ökkeş, şöyle devam etti:

"Orak, askerlere zarar gelmesini istemiyoruz dememiz üzerine çelik yeleğimizi, kompozit başlığımızı ve silahımızı aldı. Üsteğmen Ümit Ağaçlı'nın yanına giderek durumu anlattık. Bizi Fatih Toran'ın yanına gönderdi. Toran'a durumu anlattık. Koğuşlara çıkarak askerleri yatırmamızı söyledi. Saat 02.00 civarında silahımı almak için tekrar 2 nolu nizamiyeye gittim, telsiz ve çelik başlık orada duruyordu, bunları aldım ve AMK timinin olduğu yere getirerek kilit altına aldım. Sabaha kadar nöbet yerlerini dolaştım, birçok nöbet yerinde rütbeli personel vardı. Zülküf Orak'ın, çevresindekilere 'Siviller üç ZMA'yı ele geçirmiş, Konya yolundalarmış, ambulans ile gidip bakalım' dediğini duydum ancak gitmediler."