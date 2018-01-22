Şehitlerimizi uğurluyoruz

DENİZLİ (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesi, Denizli'de toprağa verildi.

Tümgeneral İlhan Özcan Kışlasındaki hastane morgundan alınan 23 yaşında şehit düşen Öz'ün naaşı, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi'ndeki kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Hilmi Öz'ün evine getirildi.

Şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınmasının ardından Çivril Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada annesi Hatice, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru baba Özer ile kardeşleri 17 yaşındaki Gizem ve 12 yaşındaki Muhammet Öz'ü yakınları teselli etti.

İzmir Müftüsü Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Öz'ün naaşı, Ömerli Mezarlığı'nda defnedildi.

Baba Özer, bir süre askerlerle oğlunun tabutunu taşıdı.

Türk bayrakları taşıyan çok sayıda kişi de cenaze aracına eşlik etti.

Cenaze törenine, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

(AA)