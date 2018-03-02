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Şehitlerimizi uğurluyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 16:30 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'dan uçakla Kastamonu Havalimanı'na getirilen şehit Demirel'in naaşı, karayoluyla İnebolu ilçesinin Evrenye köyüne götürüldü.

Köy meydanında düzenlenen cenaze töreninde babası Aydın, annesi Serpil ve eşi Rukiye Demirel ile yakınları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehit babası Aydın Demirel ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, asker ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Dibek köyüne götürülerek aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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