Şehitlerimizi uğurluyoruz

BİLECİK (AA) - Kuzey Irak'ta emniyet unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Demir'in (25) Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Helikopterle Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 45. Mühimmat Bölük Komutanlığı Şehit Zafer İpek Kışlası'na gönderilen şehidin naaşı, ilçeye bağlı Kovacalı köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından Kasımpaşa Camisi'ne götürüldü.

Bu sırada şehidin babası Resul, annesi Fatma, ağabeyi Rüstem, kardeşleri Halil İbrahim ve Ümran Demir, törenin yapılacağı caminin avlusunda kendileri için ayrılan alana geçti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, baba Resul Demir ile anne Fatma Demir'e başsağlığı diledikten sonra Bilecik'teki mitingi için camiden ayrıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, burada kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Kovalıca köyünde defnedildi.

