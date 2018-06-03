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"Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iftarda, "Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz." dedi.

Yılmaz, kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen iftarda yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit yakınlarına ve gazilere de teşekkür eden Yılmaz, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara karşı borcumuzu ödeyebilmek mümkün değil." diyen Yılmaz, onların şehit ve gazi olana kadar anne ve babalarının evladı olduğunu belirtti.

Şehit ve gazilerin vatan için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptığını aktaran Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların, uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz."

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İşte Türkiye bölgesinde süper güç olduysa bunu, bu ülke için can veren şehitlere borçlu, bu ülke için kan veren gazilere ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine borçlu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu topraklar, bu bayrak, bu ülkenin değerleri için şehit ve gazi olmayı göze alanlar olduğu sürece bizler bu ülkede ilelebet başımız dik, alnımız açık hür ve bağımsız olarak yaşayacağız. Her zaman başınız dik, alnınız ak, gönlünüz pak olsun."

Programa Sivas Valisi Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal, diğer yetkililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

"Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız"

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda

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Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
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Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
3 / 7

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
4 / 7

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
5 / 7

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
6 / 7

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
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Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı

Bakan Yılmaz şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftara katıldı
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milli eğitim bakanı ismet yılmaz Sivas Şehit ve gazi aileleri

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