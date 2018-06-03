SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği iftarda, "Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz." dedi.

Yılmaz, kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından verilen iftarda yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Şehit yakınlarına ve gazilere de teşekkür eden Yılmaz, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara karşı borcumuzu ödeyebilmek mümkün değil." diyen Yılmaz, onların şehit ve gazi olana kadar anne ve babalarının evladı olduğunu belirtti.