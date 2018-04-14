Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Dursun Pampal’ın şehadet haberi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Küçükçalağıl köyündeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evli ve 2.5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı yarın Ağrı’dan hava yoluyla Kayseri’ye oradan da kara yoluyla Yozgat Sarıkaya Küçükçalağıl köyüne getirilecek. Şehit Pampal’ın cenazesi ise öğle namazını müteakip Küçükçalağıl’da defnedilecek.

SAKARYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Polat Baş’ın Sakarya’daki evine ateş düştü.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma timlerince Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesimde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma sonrasında Uzman Çavuş Baş ağır yaralandı. Baş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit düştü. Şehit Baş’ın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi’ndeki oturan ailesine acı haber askeri yetkililerce verildi. Şehidin evinin önünde önlem amaçlı ambulans bekletilirken, baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan şehit Baş’ın 4 kardeş olduğu öğrenildi.

İHA