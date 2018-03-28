HABER

Şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Amasya’nın Suluova ilçesinde şehitlerin ismini taşıyan 4 okulda şehit köşesi oluşturuldu.Şehit Yüzbaşı Alper Kalem, Şehit Asteğmen Metehan Atmaca, Şehit Uzman Çavuş Osman Karakuş ile Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Düzenli’nin isimlerini taşıyan okullardaki şehit köşeleri, Vali Dr.

Şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

Amasya’nın Suluova ilçesinde şehitlerin ismini taşıyan 4 okulda şehit köşesi oluşturuldu.
Şehit Yüzbaşı Alper Kalem, Şehit Asteğmen Metehan Atmaca, Şehit Uzman Çavuş Osman Karakuş ile Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Düzenli’nin isimlerini taşıyan okullardaki şehit köşeleri, Vali Dr. Osman Varol, İl Jandarma komutanı Albay Selami Akşit ve aileleri tarafından açıldı.
Vali Varol, şehitlerin isimlerinin yaşatıldığı okullarda, kahramanlıklarını anlatan köşelerin açılmasının çocuklara ilham vereceğini söyledi. Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplu açılış töreninde Z - kütüphaneler ile Suluova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yeni hizmet binası ile aşevinin de açılışını gerçekleştiren Varol, Kaymakam Dr. Vural Karagül’den bilgiler aldı.

Şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

Şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

Şehitlerin adını taşıyan okullara şehit köşesi

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışıMeral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı
Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!
Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!Az önce açıklandı... Kritik isim gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.