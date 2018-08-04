KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin bağımsızlığını ve terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatmak amacıyla yola çıkan coğrafya öğretmeni Menderes Kılıçarslan, terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin kıyafet ve eşyalarından oluşturduğu sergisi ile şehir şehir gezerek, genç nesillere vatan sevgisi aşılıyor. Kılıçarslan, terör örgütü PKK'nın saldırıları, 15 Temmuz darbe girişimi ve toplumsal olaylarda hayatını kaybeden yaklaşık 160 şehide ait üniforma, gömlek, kravat, şapka gibi eşyaların bulunduğu "şehit emanetleri" isimli sergiyi Türkiye'nin farklı illerinde sergiliyor. Görev yaptığı Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir yıl önce "şehitler köşesi" oluşturmak için harekete geçen ve şehit aileleriyle iletişim kuran Kılıçarslan, 5 ay gibi kısa sürede yaklaşık 200 şehidin kıyafetini toplamayı başardı. Kıyafet sayısı artınca ailelerin de tavsiyesiyle sergi açmaya karar veren Kılıçarslan, şimdiye kadar farklı illerde 8 sergi açtı. Kılıçarslan, sergi için geldiği Kayseri'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulunda şehitler köşesi oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

Aileleriyle iletişime geçerek şehitlerin kıyafetlerini almak için talepte bulunduklarını belirten Kılıçarslan, "Şehit aileleri bize bu konuda çok yardımcı oldular." dedi. Ailelerin ilgisi artınca "şehit emanetleri" adıyla sergi açmaya karar verdiklerini anlatan Kılıçarslan, şunları kaydetti: "Yaklaşık 5 ayda kıyafetleri toplamaya başladık. Yaklaşık 200'den fazla kıyafet ve eşyamız var. Şehitlerin eşyalarını valizleri ile gönderen aileler var. Bunlardan birisi de Orgeneral Eşref Bitlisi'nin emanetleri. Şehit ayrımı olmaması lazım. Burada 15 Temmuz, terör ve toplumsal olaylardaki şehitleri hiçbir şekilde ayırmadık. Kıyafet göndermek isteyen ailelerle iletişime geçtik ve sergilemeye başladık. Mehmet Selim Kiraz, Fethi Sekin, Yasin Börü, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Yasin İke ve Cennet Yiğit gibi isimlerin kıyafetleri var. Bunun dışında Muhsin Yazıcıoğlu, Turgut Özal'ın kıyafetleri de sergimizde bulunuyor." - Sergi için yurt dışından da talep var Projenin ortaya çıkmasının genç nesillere milli bilinç kazandırmak amacı taşıdığına dikkati çeken Kılıçarslan, "Genç nesillere, bu vatan için kendilerini feda etmiş insanların kıyafetlerini görerek, bu vatanın hangi şartlar altında kazanıldığını göstermek ve onlara bu bilinci kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.