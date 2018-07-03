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Şehitlerin ismi Turgutlu’da mahalle ve sokak isimlerinde yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toplam 7 sokağa şehitlerin adları verilirken, Samanyolu ve Irmak Sokak isimleri Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu Belediye Meclisi, ilçe genelindeki 7 sokağa şehitlerin ismini verdi. Samanyolu ve Irmak Sokak isimleri Şehit Ömer Halisdemir ve Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Turgutlu Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, AK Parti grubunun teklifi ile Samanyolu Sokak ve Irmak Sokak isimlerinin Fetullahçı Terör Örgütü’nün kurumlarını çağrıştırdığı için değiştirilmesi görüşüldü.

AK Parti ve MHP’li belediye meclis üyelerinin oylarıyla Cumhuriyet Mahallesi Samanyolu Sokak ismi Şehit Ömer Halisdemir, Selvilitepe Mahallesi Irmak Sokak ismi ise Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.

Öte yandan, Acarlar, Altay, Ergenekon, Şehitler ve Turgutlar mahallelerindeki bazı sokaklara Şehit Şenol Kurudereli, Şehit Kahraman Güdücü, Şehit Selami Dinç, Şehit İsmet Tezel ve Şehit Mehmet Özcan'ın isimleri verildi.

AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Tamer Dizman, FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi Türkiye’yi ele geçirmek istediğini ancak Ömer Halisdemir ve Türk milletinin darbeciler karşısında dimdik durarak darbeyi bastırdığını söyledi.

Türkiye'nin Ömer Halisdemir ve PKK'lı hainler tarafından şehit edilen polis memuru Fethi Sekin gibi kahramanlarını asla unutmayacağını vurgulayan Dizman, "Onları unutmamak ve gelecek nesillerde hayırla anılmaları için AK Parti gurubu olarak böyle karar aldık. Ayrıca terörle mücadelede şehit olan diğer kardeşlerimizin isimlerini diğer mahallelerimizdeki sokaklara verdik. Hepsinin mekanı cennet olsun." dedi.

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