"Şehitlerin kanı boşa gitmeyecek"

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere saldırısında şehit olanların kanının boşa gitmeyeceğini, Kudüs'ü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve siyonistlerin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak işlediği suçla eş zamanlı işgalciler de Filistin'in başkentinin Kudüs olduğu gerçeğini savunan silahsız vatandaşlara karşı kanlı katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Şehitlerin kanının boşa gitmeyeceği vurgulanan açıklamada, Kudüs'ü savunmak ve korumaktan vazgeçilmeyeceği belirtildi.
Filistinlileri, topraklarını ve kutsal mekanlarını hedef alan saldırılar karşısında Filistin halkının hakkının sabit olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"70 yıllık işgal, bizim bu topraklardaki 4 bin yıllık geçmişimizi, tarihimizi silemeyecek. Filistin tarihi, iki yüzlü devletlerin, siyonist oluşumu tanımasıyla sona ermeyecek. Hak ve gerçekler, bu toprakların sahiplerini vatanlarına geri döndürecek. Batıl olan ise topraklarımızdan yok olup gidecek."
Kudüs'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınamayacağı aktarılan açıklamada, Kudüs'te yaşananlardan ve silahsız göstericilere yönelik saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.
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