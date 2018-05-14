"Şehitlerin kanı boşa gitmeyecek"

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere saldırısında şehit olanların kanının boşa gitmeyeceğini, Kudüs'ü savunmaktan vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve siyonistlerin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak işlediği suçla eş zamanlı işgalciler de Filistin'in başkentinin Kudüs olduğu gerçeğini savunan silahsız vatandaşlara karşı kanlı katliam gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Şehitlerin kanının boşa gitmeyeceği vurgulanan açıklamada, Kudüs'ü savunmak ve korumaktan vazgeçilmeyeceği belirtildi.

Filistinlileri, topraklarını ve kutsal mekanlarını hedef alan saldırılar karşısında Filistin halkının hakkının sabit olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"70 yıllık işgal, bizim bu topraklardaki 4 bin yıllık geçmişimizi, tarihimizi silemeyecek. Filistin tarihi, iki yüzlü devletlerin, siyonist oluşumu tanımasıyla sona ermeyecek. Hak ve gerçekler, bu toprakların sahiplerini vatanlarına geri döndürecek. Batıl olan ise topraklarımızdan yok olup gidecek."