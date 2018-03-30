Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Hepsi öldürüldü

Bakan Soylu, Eruh ilçesi Ormanardı köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerin saldırısında 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 asker ve 3 güvenlik korucusunun yaralandığı üst bölgesini ziyaret etti.

Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay da eşlik etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, saldırının ardından başlatılan operasyona katılan güvenlik güçlerine telsiz üzerinden, şunları söyledi:

"ACIMASIZ OLACAKSINIZ"

"Başımız sağolsun. Şehitlerin kanını yerde bırakmadığınız için Allah sizden razı olsun. Buralarda hiçbir noktada bunlara hayat hakkı vermememiz lazım. Bizim evlatlarımızın kanını bunların yanına koymamak lazım. Acımasız olacaksınız hem de sonsuza kadar bunlara karşı acımasız olacaksınız."

Soylu daha sonra saldırıda yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 asker ve 3 güvenlik korucusunu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burada asker ve güvenlik korucularıyla bir süre konuşan Soylu, "Söz konusu bölgede teröristlere yönelik başlatılan operasyon devam ediyor. Operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist ile de temas sağlandı." ifadelerini kullandı.