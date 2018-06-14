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ŞEHİTLİKTE ARİFE GÜNÜ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

,  İstanbul'da şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA),
İstanbul'da şehit aileleri ve vatandaşlar Ramazan Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitliğe gelerek dua eden şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.
Ramazan Bayramı arifesinde sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı'da bulunan Kara Şehitliği'ni şehit yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. Şehitlerin aileleri duygusal anlar yaşadı. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizledikten sonra Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER
1997 yılında Hakkari'de şehit düşen eşi Piyade Kurmay Binbaşı Hüseyin Güvercin'in eşi Sudiye Güvercin, "22 sene oldu, o gün bu gündür her arife günü şehitliğe geliyorum" diye konuştu.
Şehitliği ziyaret eden bir kişi ise, "Burada benim hiç yakınım yok. Ben sadece buradaki annelerin ne hissettiğini bildiğim için her sene geliyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü dökümü:
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-Kabirlerden görüntü
-Ailelerden görüntü
-Dua edenlerden görüntü
-Su dökenler ve mezarlık temizleyenlerden görüntü
-Ağlayan adam ve kadın
-Vatandaşlarla ve şehit yakını ile röportaj
-Genel ve detaylar

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