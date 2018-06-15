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Şehitlikte buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Derneğin Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, buradaki konuşmasında, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Üçkan, "Onlar şehadete yürümemiş olsalardı bugün hiçbirimiz burada bayram kutlayamayacaktık. Onlar vatanın sağ olması, ay yıldızlı bayrağın dalgalanması, ezanın susmaması için canlarının seve seve verdiler." dedi.

Şehadet şerbeti içen şehitlerle gurur duyduklarını dile getiren Üçkan, şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür devletimiz, ordumuz büyük. Terörle mücadeleyi çok iyi yapıyor. Şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Şehit aileleri ve yakınları olarak dualarımızla onların arkasındayız, yanlarındayız. Bizlere görev verilirse inanıyorum, şehidin eşi, evladı, annesi, babası, kolunu bacağını kaybeden gazi de göreve hazır. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin unutulmaması dilekleriyle Kayserimizin bayramını kutluyorum."

Törene, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez katıldı.

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Kartal Şehitliği Kayseri Ramazan Bayramı şehitlik

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