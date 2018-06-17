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Şehitlikte hüzünlü Babalar Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ’de şehit yakınları, Babalar Günü’nde Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti.

Şehitlikte hüzünlü Babalar Günü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de şehit yakınları, Babalar Günü’nde Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarette her yıl olduğu gibi yine duygusal anlar yaşandı.
Kartal Bulvarı’ndaki Garnizon Şehitliği’nde Babalar Günü nedeniyle hüzün vardı. Ziyarete gelen babaların yanı sıra anneler, kardeşler ve çocuklar şehit mezarların başında dua edip, bakım yaptı. Şehit yakınları, mezar taşlarını su ile yıkayıp, silerken duygusal anlar yaşandı. Şehit anne, baba ve çocukları her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü nedeniyle de ziyarete geldiklerini belirterek, “Onlarsız bir Babalar Günü daha yaşıyoruz. Vatan sağolsun. Onlar vatan kahramanları” diyerek, gurur ve hüznü birlikte yaşadıklarını belirttiler.

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Şehitlikte hüzünlü Babalar GünüŞehitlikte hüzünlü Babalar GünüŞehitlikte hüzünlü Babalar GünüŞehitlikte hüzünlü Babalar Günü

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