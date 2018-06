ŞEHİTLİKTE HÜZÜNLÜ BAYRAM

Haber: Özden ATİK - Kamera: Güven USTA / İstanbul, DHA

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden aileler, şehitlerin mezarı başında dua edip gözyaşı döktü.

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da şehit yakınları, sabahın erken saatleriyle birlikte şehitliğe koştu. Sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, dualar okuyup şehitlerin mezarına su döktü. Mezarları temizleyen aileler duygusal anlar yaşadı.

"HER SENE DEĞİL, HER GÜN BURADAYIZ"

13 sene önce oğlu Şırnak'ta şehit olan anne, "Bayramlarımız hep burada geçiyor. Bizi yakanları, Allah da cehennemde yaksın. Göreve gitti bir daha gelmedi. Her sene değil, her gün buradayız, hemen hemen her cuma buradayız" dedi.

"HALA ÖZLEMİ İÇİMİZDE"

Ağabeyi 1993 yılında Van, Başkale'de terörle mücadele ederken şehit olan Orhan Akbaba ise, "Aradan uzun yıllar geçti hala özlemi içimizde. Bu duygusallığı her zaman yaşıyoruz. Tabii ülke mevzu bahis olunca geri teferruattır. Mustafa Kemal Atatürk Gazi paşamızın söylediği o söz, bizim de askerlerimizin de hep kulağında çınladığını biz biliyoruz. O sebeple o acıyı yaşasak da bundan sonraki süreçte biz artık bundan sonra fazla bir şehit gelmesini istemiyoruz" dedi.