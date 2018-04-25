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Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin, Van Yazarlar ve Şairler Birliği (VAYAB) ile birlikte düzenlediği ‘1.

Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin, Van Yazarlar ve Şairler Birliği (VAYAB) ile birlikte düzenlediği ‘1. Ulusal Şehr-i Tuşba’da Şiir Şöleni’ yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.
Tuşba Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Park’ında bulunan Yusuf Ziya Yılmaz Eğitim ve Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine; Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Yazarlar ve Şairler Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mugdat Günini, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necla Orbayi, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, yazar, şairler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
‘Van’ isimli şiirinin okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan VAYAB Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Adıyaman, yarışmanın Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. Yıldönümü münasebeti ulusal anlamda Doğu Anadolu Bölgesi’nde düzenlenen ilk ve tek yarışma olduğunu dile getirdi. Düzenlenen ‘1. Ulusal Şehr-i Tuşba’da Şiir Şöleni’ne 4 yüz eserin katılımı ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Adıyaman, “Bu eserlerden 287’i 5 kategoride değerlendirildik. Kıymetli jüri üyelerimizin titiz çalışmalarının ardından bu sonuçlara ulaşılmıştır. Çok güzel eserler geldi. Katılım çok iyi oldu. Ödüllerimiz Türkiye’nin değişik illerinde katılan kardeşlerimize gitti. Van Yazarlar ve Şairler Derneği olarak kurulduğumuz günden bu güne bizlere desteklerini esirgemeyen Tuşba Belediyesi ve Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’ye çok teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, ödül törenin yapımı yeni tamamlanan Yusuf Ziya Yılmaz Eğitim ve Konferans Salonu’nda düzenlenen ilk program olduğunu belirterek, “Bugün burada Van Denizi’nin kıyısında ilk kez böyle bir salonda düzenlenen böyle bir etkinlikle bizleri halkımıza buluşturdukları için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve VAYAB’a çok teşekkür ederim. Elbette yerel yönetimler asfalt yapar, yollar yapar, parklar yapar, fakat iş gönüllere dokunmak, iş sosyal belediyecilik olunca hakikaten 2014 yılından bu güne kadar anlımızın akıyla çıktık. Hakikaten çok kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz, milli eğitim müdürlüğümüz ve tüm kamu kurumlarımızla en güzel projeleri hayata geçirdik. Tuşba Belediyesinin çalışanlarını, müdürlerini ve belediye meclis üyelerini sizlerin huzurunda tebrik ediyorum. Biz sürekli bu denli ulusal şiir, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenliyoruz. Tüm alanlarda Tuşba Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında yapılması gereken ne varsa en güzelini halkımız için yapıyoruz” dedi.
Van’ın ilim ve irfan şehri olduğunu ve bu noktada hep öncü olması gerektiğini kaydeden Başkan Özgökçe, “İnanıyoruz ki bu Haziran ayı, bu kadim şehir için önemli kapılar açacak. Biliyorsunuz Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında bu güzel etkinliğimizi tertipledik ve bu güzel yarışmamıza 400’den fazla eser katıldı. Bu kıymetli eserleri jürimiz kendi aralarında değerlendirirken hakikaten çokta zorlandılar. Bu konuda haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Jürimize huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Tabi asıl teşekkürü hak eden bu güzel yarışmalar açılınca eserlerini teslim eden çok değerli katılımcılar. Onlara da sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dereceye giren eser teker teker okundu. Okunan eserler katılımcıların büyük beğenisini aldı. Programın sonunda katılımcılara ödül ve sertifikaları verildi.

Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

Şehr-İ Tuşba’da, ‘Şiir şöleni yarışması’ ödül töreni

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