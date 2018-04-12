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'Şehrim 2023' otobüsü Adana'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:19 | Son Güncelleme

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana'ya ulaştı.  Uğur Mumcu Meydanı'na gelen otobüsünün önünde konuşma yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da büyükşehirlerimiz ile yapacağımız çalışmalarda geleceğe yönelik çok önemli projelere hayata geçireceğiz" dedi.

'Şehrim 2023' otobüsü Adana'da

ADANA,(DHA)- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana'ya ulaştı.
Uğur Mumcu Meydanı'na gelen otobüsünün önünde konuşma yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da büyükşehirlerimiz ile yapacağımız çalışmalarda geleceğe yönelik çok önemli projelere hayata geçireceğiz" dedi. 2019 mart ve kasım aylarında gerçekleşecek seçimlerin önemi vurgulayan Karaaslan, "Ülkemizi ilgilendiren meseleler çok büyük projeler. Tüm küresel krize, bütün bu meselelere rağmen dünyada yürütülen 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye'de yapılmaktadır. Bütün zorluklara, bütün hainlere ve planlara rağmen ne kadar dik ayakta durabildiğimizin gösteriyoruz" dedi.

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'Şehrim 2023' otobüsü Adana'da

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