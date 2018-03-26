"Şehrim 2023 otobüsü" Balıkesir’de

AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Şehrim 2023" projesi kapsamında hazırlanan otobüslerden biri Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’ne (TTM) geldi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan, Şehrim 2023 otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı şehirlerimizi çevre, şehir, kültür, ana başlıkları altında ele alarak, şehirlere özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Şehrim 2023 otobüsü Kuva-i Milliye şehrimiz Balıkesir’e geldi. 2023’e doğru yol aldığımız bu dönemde güzel ve yaşanabilir bir şehirde vatandaşlarımızın hayatına devam etmesini arzuluyoruz. Şehrimizin insanlarının nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini, kültürel ve şehircilik anlamında neleri hayal ettiklerini önemsiyoruz. Önümüzdeki bu süreci planlarken ortak akıl ve istişarelere önem veriyoruz. Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerini şehrin dinamikleri ile çıkararak kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırmak amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz” dedi.