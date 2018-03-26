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"Şehrim 2023 otobüsü" Balıkesir’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Şehrim 2023" projesi kapsamında hazırlanan otobüslerden biri Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’ne (TTM) geldi.AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan, Şehrim 2023 otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı şehirlerimizi çevre, şehir, kültür, ana başlıkları altında ele alarak, şehirlere özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmalarına başlamıştır.

AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Şehrim 2023" projesi kapsamında hazırlanan otobüslerden biri Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’ne (TTM) geldi.
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan, Şehrim 2023 otobüsüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “AK Parti Genel Merkezi ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı şehirlerimizi çevre, şehir, kültür, ana başlıkları altında ele alarak, şehirlere özgü bir yol haritası oluşturmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Şehrim 2023 otobüsü Kuva-i Milliye şehrimiz Balıkesir’e geldi. 2023’e doğru yol aldığımız bu dönemde güzel ve yaşanabilir bir şehirde vatandaşlarımızın hayatına devam etmesini arzuluyoruz. Şehrimizin insanlarının nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini, kültürel ve şehircilik anlamında neleri hayal ettiklerini önemsiyoruz. Önümüzdeki bu süreci planlarken ortak akıl ve istişarelere önem veriyoruz. Proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerini şehrin dinamikleri ile çıkararak kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırmak amacıyla ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, “AK Parti Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu bir proje. İlk hedef 2023. Şehirlerin gelişmesi kalkınması, şehirde yaşayan insanların bu projeye katkı sağlamasıönemli. Halkımız neyi arzu ediyor, neyi hayal ediyor. Bu da elde bir veri olarak gerçekleşmiş olacak. Ben bu projeden dolayı başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, genel başkan yardımcımıza, parti teşkilatlarımıza ve burada bu projeyi organize eden ve yürüten il başkanlarımıza ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Başkan Hasan Demirarslan ve Başkan Zekai Kafaoğlu 2023 hayallerini yazdılar.

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