"Şehrim 2023 Otobüsü" Sultanahmet'te

İSTANBUL (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin illerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü" Sultanahmet'e geldi. Her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koyma amacıyla Türkiye'nin şehirlerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü"nün anket stantları Ayasofya Müzesi önünde açıldı. Burada düzenlenen programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihi ve 3 medeniyetiyle dünyanın ender şehirlerinden biri olduğunu söyledi. İstanbul'un asırlar boyunca kesintisiz bir hayat sürdüğünü, burada insan-mekan ilişkisinin en bariz örneklerini görmenin mümkün olduğunu dile getiren Suver, şöyle devam etti: "Ecdadımız buranın taşını toprağını, kendi medeni anlayışıyla yoğurarak, adeta kendi ruhaniyetini bu mekana işlemiştir. Bundan dolayıdır ki İstanbul'daki ramazanlar, diğer şehirlere göre çok farklı ramazanlardır. Şehirler, geleneği olan bir yerleşim hayatının ürünüdürler, kentler ise 20. yüzyılın, sanayileşmenin ortaya çıkardığı, kitlelerin yaşadığı yerlerdir. Bunların şehirler kadar ruhları yoktur. Onlar kadar da zevki ve aidiyeti yaşayana sunmazlar. Bu proje ile şehirde yaşayanların, şehre dair düşünceleri, zevkleri, sanat anlayışları sorgulanıyor. Bu, yeniden şehre döndürülmek suretiyle, şehirde yaşayan ile mekan arasında bir ilişki, bir ruh, bir aidiyetlik inşa etme amacını güdüyor. Bu bakımdan kentlerin o soğuk, insanı kabullenmeyen sert anlayışını kırmak, insanla bütünleştirmek açısından bir gaye güttüğü anlaşılıyor."

AK Parti İstanbul Milletvekili adayı ve eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de İstanbul'un dünyanın tüm şehirlerinden daha derin olduğunun rahatlıkla görüldüğünü söyledi. İstanbul'un medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu dile getiren Demir, her medeniyetin en iddialı eserlerinin de burada olduğunu ifade etti. Dünyanın sıfır noktasının da İstanbul'da yer aldığını aktaran Demir, "Şanslı olduğumuz kadar büyük bir sorumlulukla da yükümlü olduğumuzu biliyoruz." dedi. Şehri ve şehrin değerlerini ön plana çıkaran projenin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Demir, "Zamanımızı tükettiğimiz yer olarak bakarsak, o zaman şehre hem büyük haksızlık yapmış oluruz hem de şehri anlamamış oluruz. Şehir, bunların hepsinin ötesinde yüz yıllar boyunca tarihi birikimin toplandığı ve geleceğe taşındığı yegane yerlerdir." diye konuştu. Projenin, Sultanahmet'te görücüye çıkmasının ve dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlar tarafından fark edilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Demir, "12 milyon turist gelmişti İstanbul'a 2014 yılında. Ondan sonra düşmekle beraber tekrar toparlanıyor. 2023'te İstanbul, dünyanın en fazla turist çeken 3 şehri arasında olacak, 30 milyon turisti bekleyeceğimiz bir yer olacak. Bu nedenle bu projenin burada tanıtılması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.