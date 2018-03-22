‘Şehrimi Tanıyorum Çünkü Geziyorum’ 7 yılda 125 bin kişiye ulaştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıldır sürdürülen ‘Şehrimi Tanıyorum Çünkü Geziyorum’ projesiyle 125 bin kişi, yaşadıkları şehir Bursa’yı yakından tanıma fırsatını buldu.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan ve her yıl büyüyerek devam eden proje, alanında rekor kırarak 125 bin kişiye ulaştı. Bursa’nın tarih ve kültürünü öğretmek, kentlilik bilinci oluşturmak ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına yönelik farkındalık meydana getirmek amacıyla başlatılan projeden, başta eğitim kurumları olmak üzere STK’lar ve muhtarlıklar aracılığıyla Bursa’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’ne bağlı araç ve personeller vasıtasıyla katılımcılar; oluşturulan programla Bursa müzelerini, sultan külliyelerini, kültür merkezlerini, tarihi camileri ve türbeleri ziyaret ederek, tarihi ve kültürel alanlar hakkında birinci elden bilgiler alıyor.