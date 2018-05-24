Şehzadeler şehrinde ramazan

CİHAN OKUR - Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya'da ramazan, Yeşilırmak kenarındaki Yalıboyu'nun eşsiz güzelliğinde iftar, tarihi camilerinde kılınan teravih namazları ve gelenekleriyle farklı atmosferde yaşanıyor. Yeşilırmak Vadisi'ndeki Harşena Dağı eteklerine kurulan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, bilim adamları, sanatkarlar ve şairler yetiştiren, şehzadelerin eğitim gördüğü Amasya, ramazanda da kültür turizminin önemli noktaları arasında yer alıyor. Ramazanın birkaç gününü Amasya'da geçirmek isteyenler, şehrin tarihi ve turistik bölgelerini gezerek iftar saatini bekliyor. Şehre gelenlerin ilk durağı, bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı'ndaki Kral Kaya Mezarları ile Amasya Kalesi ve Kızlar Sarayı oluyor. Türkiye'nin en fazla özel müzeye sahip illerinden Amasya'da belediye tarafından Ferhat su kanallarının olduğu bölgeye yaptırılan, içinde efsane aşıkların maket ve heykellerinin yer aldığı "Ferhat İle Şirin Aşıklar Müzesi" güzel vakit geçirilecek yerler arasında bulunuyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte çok sayıda türbe de bulunuyor. Halifet Gazi, Halkalı Evliya, Hamdullah Efendi, Kadılar ve Kurtboğan Türbesi, Torumtay ve Şirvanlı İsmail Türbesi, ziyaret edilecek mekanlar arasında öne çıkıyor. Yeşilırmak kenarında ışıklandırılarak farklı renklerle süslenen tarihi Yalıboyu'ndaki butik oteller ve restoranlar da ziyaretçilere yöresel yemeklerin de olduğu iftar menüleri sunuyor. Kentte yaklaşık 600 yıldır devam eden top atışının ardından, belediye bandosunun Harşena Dağı'nda seslendirdiği türküler eşliğinde, Amasya'nın geleneksel lezzetleri çörek, keşkek, yaprak sarması, yağlı katmer, bakla dolması, toyga çorbası ve et yemekleriyle iftar yapılıyor. - "Amasya'da ramazan dolu, dolu geçiyor" Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin her yönüyle geçmişini muhafaza eden, kültürüne sahip çıkan özel şehirlerden olduğunu söyledi. Ramazan aylarında farklı bir havaya bürünen Amasya'da eski günlerin yaşandığına işaret eden Özdemir, şunları dile getirdi:

"Amasya tarihi ve kültürel birçok değeri bünyesinde barındırıyor. Bu sadece sivil mimari ve anıtsal yapılarıyla değil tabii. Amasya'da ramazanlar bir başka geçiyor, yaşlıların özlediği ramazan etkinliklerinin hepsi burada yaşanıyor. Kaleden ramazan topunun atılması, bando takımının kaleye çıkıp marşlarını söylemesi, fırınlarda pide telaşının olması ve teravih namazının ardından belediye bünyesinde düzenlenen Karagöz ve Hacivat oyunları, konserler ve diğer etkinliklerle Amasya'da ramazan dolu, dolu geçiyor." Kente gelecek misafirlerin manevi atmosfere uygun günler yaşayacaklarını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: "Ramazan sofralarında geleneksel Amasya mutfağının bütün güzellikleri ortaya çıkmakta ve herkes sofrasında misafirlerini ağırlamaktadır. 'Nerede o eski ramazanlar' diyenleri dolu dolu bir ramazan yaşamak içi Amasya'ya bekliyoruz. Bandomuz iftar ve sahur vaktinden önce kaleye çıkarak seslendirdikleri güzel parçalarla iftar ve sahur vaktinin geldiğini vatandaşlara müjdeliyorlar. Amasya'da ramazan gelenekleri yaşatılıyor ve coşkulu bir şekilde geçiyor. Bütün vatandaşlarımızı bu nostaljiyi ve coşkuyu yaşamaları için Amasya'ya davet ediyorum, buyursunlar gelsinler bu güzellikleri hep beraber yaşayalım."