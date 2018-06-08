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Şehidimizin kimliği belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:41 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda piyade jandarma Er Şevki Eren şehit oldu.

Şehidimizin kimliği belli oldu!

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma aracına PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan 3 asker Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bingöl Valisi Ali Mantı, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

JANDAR ER ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralı askerlerin hayati tehlikeleri bulunmazken, saldırıda şehit olan piyade jandarma Er Şevki Eren için ise yarın saat sabah 08.30’da Bingöl Havalimanı'nda tören düzenleneceği öğrenildi.

DHA

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