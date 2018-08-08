HABER

Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

2017’de yaşamını yitiren olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için mahkemeye başvuran Japonya vatandaşı Sekai Mori’nin iddiası DNA testinde doğrulandı.

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Dünya rekortmeni milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun (50) ölümünün ardından Japon Sekai Mori (20) babalık davası açmıştı.

Süleymanoğlu'nun İstanbul Edirnekapı'daki kabri, Mori'nin onun kızı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası kapsamında açılmış ve milli halterciden DNA örneği alınmıştı. Adli tıptaki DNA incelemesi sonucu Mori'nin yüzde 99.9 Süleymanoğlu'nun kızı olduğu belirlendi.

MİRASTAN PAY ALACAK

Raporun, mahkeme dosyasına girmesi ile birlikte Mori de geçen yıl ölen Süleymanoğlu'ndan kalan mirasından pay alacak. Konuya yakın adli bir kaynak, "Raporda çıkan sonuca göre Mori, Süleymanoğlu'nun kızı. Adli tıp raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek" dedi.
Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Rapora göre Mori'yle birlikte Süleymanoğlu'nun üç ayrı kadından 4 çocuğu var. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadınla resmi nikahı ise yok. Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan Süleymanoğlu, "Cep Herkülü" olarak tanınıyordu.

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
Hakurk ve Zap'a operasyon!Hakurk ve Zap'a operasyon!
Haydar Baş hakkında olay iddia: Kızlarımı tecavüz ve ölümle tehdit ettilerHaydar Baş hakkında olay iddia: Kızlarımı tecavüz ve ölümle tehdit ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Naim Süleymanoğlu sekai mori

En Çok Okunan Haberler

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
naim abi de gerçekten dünyayı kaldırmış allah rahmet eylesin
ZATEN GERÇEK OLMASA KADIN NEDNE UĞRAŞSIN NAİMDE AZ DEĞİLMİŞ HANİ
Çocuk benziyor zaten...keşke hayattayken çocuklarıyla beraber mutlu bir şekilde yaşasaymış...
Naim hakkında içimi acıtan birkaç husus var. Böyle sporcular yüzyılda bir çıkar. Sağlığında da ölümünde de kıymetini bilmeliyiz. Cumhurbaşkanının Naim'in cenazesine katılmayıp, partisinin il kongresine gitmesi beni çok üzmüştü. Ayrıca sağlığında milletvekili seçilememesi ve kendisine halter federasyonu başkanlığının çok görülmesi de ayrı bir vefasızlıktır. Bunların olması için Naim'in illede iktidar partisinden mi olması gerekiyordu? Yazık, çok yazık.
Diğer Haberler
Telefon sapığına meydan dayağı!

Telefon sapığına meydan dayağı!

Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 15 milyona çıktı! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 8 Ağustos: Sayısal Loto'da büyük ikramiye 15 milyona çıktı! (MPİ canlı çekiliş)

Özcan Yeniçeri'den canlı yayında istifa açıklaması: Bu kadar aktif birini mıymıntı bir yerde tutamazsın

Özcan Yeniçeri'den canlı yayında istifa açıklaması: Bu kadar aktif birini mıymıntı bir yerde tutamazsın

Hakurk ve Zap'a operasyon!

Hakurk ve Zap'a operasyon!

Haydar Baş hakkında olay iddia: Kızlarımı tecavüz ve ölümle tehdit ettiler

Haydar Baş hakkında olay iddia: Kızlarımı tecavüz ve ölümle tehdit ettiler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.