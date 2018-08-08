Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtladı

Sabah'tan Erhan Öztürk'ün haberine göre; Dünya rekortmeni milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun (50) ölümünün ardından Japon Sekai Mori (20) babalık davası açmıştı.

Süleymanoğlu'nun İstanbul Edirnekapı'daki kabri, Mori'nin onun kızı olduğu iddiasıyla açtığı babalık davası kapsamında açılmış ve milli halterciden DNA örneği alınmıştı. Adli tıptaki DNA incelemesi sonucu Mori'nin yüzde 99.9 Süleymanoğlu'nun kızı olduğu belirlendi.

MİRASTAN PAY ALACAK

Raporun, mahkeme dosyasına girmesi ile birlikte Mori de geçen yıl ölen Süleymanoğlu'ndan kalan mirasından pay alacak. Konuya yakın adli bir kaynak, "Raporda çıkan sonuca göre Mori, Süleymanoğlu'nun kızı. Adli tıp raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise mirasın paylaşımına geçilecek" dedi.

Mori dışında, Süleymanoğlu'nun ikisi İstanbul'da biri Ankara'da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Rapora göre Mori'yle birlikte Süleymanoğlu'nun üç ayrı kadından 4 çocuğu var. Süleymanoğlu'nun hiçbir kadınla resmi nikahı ise yok. Türk sporunun efsane ismi Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan Süleymanoğlu, "Cep Herkülü" olarak tanınıyordu.

