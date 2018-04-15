Sekapark-Plajyolu hattında çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yapımına başlanan Sekapark-Plajyolu tramvay hattında incelemelerde bulundu.
Kocaelili vatandaşların tercihi Akçaray tramvay hattı, yeni istasyonlarına kavuşuyor. Bu kapsamda yapımına başlanan Sekapark-Plajyolu hattı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından incelendi. Genel Sekreter Bayram, çalışmaların planlanan sürede bitirileceğini belirtti. Akçaray hatlarının kent merkezinde daha çok noktaya gitmesi gerektiğini belirten Genel Sekreter Bayram, “Halkımız Akçaray’a büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de kendi rekorunu kıran Akçaray, günlük yolcu kapasitesini 36 bine çıkardı. Bu rakamlara bakıldığında halkımız toplu taşıma vasıtalarına ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle zaman kaybetmeden Akçaray hatlarını İzmit kent merkezinde birçok noktaya götürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Sekapark’tan Plaj Yoluna gidecek olan 2,2 kilometrelik proje kapsamında hattı iki aşamalı yapacağız. Bin 600 metre Seka Devlet Hastanesi - Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak bu bölgede öğrenim gören öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım ise 240 günde tamamlayacağız. Projenin tamamını 540 günde bitireceğiz” dedi.
Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon ekleneceğini de dile getiren Bayram, “2,2 kilometre uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 kilometrelik mevcut tramvay hattına 5 kilometrelik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacağız" diye konuştu
Tramvay çalışmaları kapsamında ilk olarak eski olan menfez ve köprüler yıkılarak yenileri inşa edilecek. Seka - Hastane geçişini sağlayan köprünün ayağında yer alan tramvay şantiyesi çalışmalarını buradan yürütecek.
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