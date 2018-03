Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

Şeker Anadolu Lisesi tarafından her ay düzenlenen “Bir konu, bir konuk” konferanslar serisinin Mart Ayı konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet ederek okul binası gezdi.

Melikgazi Belediyesince çevre düzenlemesi; her türlü teknik donanımı ve eğitime kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Okul Müdürü Metin Çiçek "Okulumuz konum ve tarihi misyonu itibari köklü bir okuldur. Mezunlarımızın bir çok iş branşında, başarılı meslek sahipleri olması okulumuzun gurur kaynağı olduğunu gibi eğitim kalitemizin bir göstergesidir” dedi.

“Misyonu ve vizyonu ile şehrimizin önemli liselerinden olan Şeker Lisesi ile kıvanç duymaktayız, bu mekânda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:

"Sizlerin daha verimli ve başarılı olmanız için, biz kent yöneticileri yasalar çerçevesinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Melikgazi Eğitim dostu bir belediyedir. Yaptırdığımız okulumuz ile eğitimi adeta taçlandırıyoruz. Kayseri bir sanayi ve üretim şehridir. Ama aynı zamanda eğitim merkezi olup bir bölge şehridir. Bu açıdan şehrimizde gelecek vaad eden sizler gibi öğrenciler yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Kayseri bir sanayi, sağlık, üretim, turizm, e-ticaret şehri olup Anadolu’nun İPEK YOLU üzerinde bölge şehridir. Dolayısıyla her meslek grubundan yetişmiş yönetici ihtiyacı bulunmaktadır. Sizler buradan aldığınız eğitim ile bir meslek edinerek bu topraklara hizmet edeceksiniz."

Her ay bir kent yöneticisinin ağırlandığı toplantıda Mart ayı konu olarak öğrencilerle belediye bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu sohbetin okulun ismi gibi çok şeker tadında bir sohbet olduğunu ve büyük keyif aldığını sözlerine ekledi.