HABER

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şeker Anadolu Lisesi tarafından her ay düzenlenen “Bir konu, bir konuk” konferanslar serisinin Mart Ayı konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

Şeker Anadolu Lisesi tarafından her ay düzenlenen “Bir konu, bir konuk” konferanslar serisinin Mart Ayı konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet ederek okul binası gezdi.
Melikgazi Belediyesince çevre düzenlemesi; her türlü teknik donanımı ve eğitime kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Okul Müdürü Metin Çiçek "Okulumuz konum ve tarihi misyonu itibari köklü bir okuldur. Mezunlarımızın bir çok iş branşında, başarılı meslek sahipleri olması okulumuzun gurur kaynağı olduğunu gibi eğitim kalitemizin bir göstergesidir” dedi.
“Misyonu ve vizyonu ile şehrimizin önemli liselerinden olan Şeker Lisesi ile kıvanç duymaktayız, bu mekânda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum” diyerek sözlerine başlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç sözlerine şöyle devam etti:
"Sizlerin daha verimli ve başarılı olmanız için, biz kent yöneticileri yasalar çerçevesinde her türlü yatırımı yapıyoruz. Melikgazi Eğitim dostu bir belediyedir. Yaptırdığımız okulumuz ile eğitimi adeta taçlandırıyoruz. Kayseri bir sanayi ve üretim şehridir. Ama aynı zamanda eğitim merkezi olup bir bölge şehridir. Bu açıdan şehrimizde gelecek vaad eden sizler gibi öğrenciler yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Kayseri bir sanayi, sağlık, üretim, turizm, e-ticaret şehri olup Anadolu’nun İPEK YOLU üzerinde bölge şehridir. Dolayısıyla her meslek grubundan yetişmiş yönetici ihtiyacı bulunmaktadır. Sizler buradan aldığınız eğitim ile bir meslek edinerek bu topraklara hizmet edeceksiniz."
Her ay bir kent yöneticisinin ağırlandığı toplantıda Mart ayı konu olarak öğrencilerle belediye bilgi ve tecrübelerini paylaşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu sohbetin okulun ismi gibi çok şeker tadında bir sohbet olduğunu ve büyük keyif aldığını sözlerine ekledi.

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

Şeker Anadolu Lisesi’nde ’Şeker’ tadında sohbet

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Son dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okuyan belediyeye büyük şok!

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Nil Makaracı kimdir? Genç oyuncu Nil Makaracı, Avlu dizisinden neden kovuldu?

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Torba yasada neler var? İşte milyonları ilgilendiren torba yasasındaki düzenlemeler

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'den füze savunma sistemi almak için görüşüyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.