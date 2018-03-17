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Şeker: “Cesaretin adı Çanakkale”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 16:57 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, Çanakkale Zaferi’nin 103 yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Şeker, yaptığı açıklamada, “18 Mart, vatanımızı işgal etmek maksadıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan ezanın bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz binlerce can vererek kazandığımız bir destanın yıl dönümüdür.

Şeker: “Cesaretin adı Çanakkale”

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Numan Şeker, Çanakkale Zaferi’nin 103 yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Şeker, yaptığı açıklamada, “18 Mart, vatanımızı işgal etmek maksadıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan ezanın bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz binlerce can vererek kazandığımız bir destanın yıl dönümüdür. Vatan, millet, istiklal ve istikbal için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
Çanakkale Zaferi’nin mazlum milletlerin cesareti, en karanlık gecelerde aydınlık sabahların rüyası olduğunu hatırlatan Numan Şeker, “Çanakkale, ümittir, hayattır, gelecektir. Atalarımız bütün beşeri idrakleri aşan bu yüksek ve kutsal duygularla; bir daha geri dönemeyeceklerini bile bile gittiler cepheye. Mezarlarına girer gibi girdiler mevzilerine. Çanakkale şehitlerimizi hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Vatanımızı, istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmek için Çanakkale ruhunu diri bir bilinçle hep canlı tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Millî heyecanımız, bu ruhtan güç ve ilham almaktadır. Milletimiz bu bilince sahip olduğu sürece yenilmeyecek, tutsak edilemeyecektir. Milletimiz, bu gerçeği, 15 Temmuz işgal girişimini canı ve kanı pahasına püskürterek bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

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