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Şeker fabrikalarının özeleştirilmesi kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:05 | Son Güncelleme

Erzincan ve Kastamonu Şeker fabrikalarının özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi uzatıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikasının özelleştirme ihaleleri için son teklif verme tarihi uzatıldı.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Erzincan Şeker Fabrikası ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın özelleştirme ihaleleri için 11 Nisan saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 18 Nisan saat 17.00'ye uzatıldı.

İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale şartnamelerinde yer alıyor.

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