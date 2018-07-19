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Şeker hamurundan tarihi mekanın pastasını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

Uluslararası East European Culinary Cup Pasta Yarışması'nda birinci olan butik pastacı eğitmeni Begüm Uzun, şeker hamurundan yaptığı Kasımiye Medresesi pastasını Vali Mustafa Yaman'a hediye etti

MARDİN (AA) - Uluslararası East European Culinary Cup Pasta Yarışması'nda birinci olan Butik Pastacı Eğitmeni Begüm Uzun, şeker hamurundan Kasımiye Medresesi'nin pastasını yaptı.

Tarih boyunca farklı din, dil ve kültürlere mensup kişilerin bir arada yaşadığı Mardin'in hayranı olan Uzun, şeker hamurundan yaptığı kentin tarihi mekanlarından Kasımiye Medresesi pastasını Vali Mustafa Yaman'a hediye etti.

Yaman, çok sayıda film, dizi, klip yapımcıları ve fotoğrafçıların Mardin'in tarihi mekanlarından etkilenerek çekim yaptığını söyledi.

Sanatkarlar vasıtasıyla kentin tanınırlığının artacağına dikkati çeken Yaman, şöyle konuştu:

"Begüm Hanım daha önce Kasımiye Medresesi çalışmasını Ankara’daki bir yarışmada sergilemişti. Bu pastanın Mardin'de sergilenmesini istiyor. Bu şehrimizin en güzel yerinde sergilemeyi düşünüyoruz. Kendisi, şehrimizin farklı tarihi değerleri için de tasarımlar yapacaktır. Bize düşen bir şey olursa kendisini destekleyeceğiz."

Begüm Uzun ise Mardin'in tarihi dokusuna hayran olduğunu belirterek pastayı 4 günde yaptığını söyledi.

Uzun, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarında kadınlarla bir araya gelerek şeker hamurundan pasta yapım teknikleri konusunda bilgi verdi.

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