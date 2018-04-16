Şeker hastaların tercihi kamkat meyvesi

Vatandaşlar arasında ’turunçgillerin mücevheri’, ’altın portakal’ olarak da adlandırılan kamkat meyvesi Bilecikli vatandaşların ilgisini toplarken, günde 1 tane tüketmenin kandaki şeker oranını dengelediği belirtiliyor.
Genellikle bahçelerde peyzaj amaçlı kullanılan turunçgillerin en küçük meyvesi kamkat sezonu başladı. Pazarda kilosu 30 TL’den satılan kamkat, fideciler ise; ağacın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Kamkat ağacı satıcısı Ertan Koç, fiyatı boylarına göre değiştiğini ve en küçüğü 30 TL’den başlayarak, en büyüğü 100 TL kadar çıktığı söyledi. Bu meyveyi genelde şeker hastalarının tercih ettiğinin sözlerine ekleyen Koç, "Bu meyvenin faydası say say bitmez. Ağacının boyu 1 buçuk metreye kadar çıkıyor. Kamkat kabuğu ile yenilen bir meyve ve içerisinde birçok meyvenin yanı sıra muz araması dahi var. Bazı kamkat ağaçlarını istek üzerine getiriyoruz. Fiyatı düşük olanlar ise; her hafta bulunuyor. Bu tip büyük ağaçlar istek üzerine, sipariş üzerine getiriyoruz. Satışlar çok iyi güzel gidiyor, ilgi talep çok" dedi.
"Çoğu hastalığa iyi geliyor"
Kamkat ağacı satıcısı Ertan Koç, bu meyvenin çoğu hastalığı iyi geldiğini iddia ederek, "Kamkatta bolca bulunan C vitamini takviyesi sayesinde yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Cilt sağlığını destekler ve aynı zamanda şeker hastalığına da çok iyi geliyor. Evde şeker hastası olan insanlar günde bundan bir tane yediği zaman şekerini dengeliyor" dedi.
Öte yandan Koç, kamkat fidelerinin Hatay, Antalya, Mersin’den geldiğini söyleyerek, meyvenin üretimi için sıcak iklimi sevdiğini sözlerine ekledi.
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