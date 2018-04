Şeker hastaların tercihi kamkat meyvesi

Vatandaşlar arasında ’turunçgillerin mücevheri’, ’altın portakal’ olarak da adlandırılan kamkat meyvesi Bilecikli vatandaşların ilgisini toplarken, günde 1 tane tüketmenin kandaki şeker oranını dengelediği belirtiliyor.

Genellikle bahçelerde peyzaj amaçlı kullanılan turunçgillerin en küçük meyvesi kamkat sezonu başladı. Pazarda kilosu 30 TL’den satılan kamkat, fideciler ise; ağacın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Kamkat ağacı satıcısı Ertan Koç, fiyatı boylarına göre değiştiğini ve en küçüğü 30 TL’den başlayarak, en büyüğü 100 TL kadar çıktığı söyledi. Bu meyveyi genelde şeker hastalarının tercih ettiğinin sözlerine ekleyen Koç, "Bu meyvenin faydası say say bitmez. Ağacının boyu 1 buçuk metreye kadar çıkıyor. Kamkat kabuğu ile yenilen bir meyve ve içerisinde birçok meyvenin yanı sıra muz araması dahi var. Bazı kamkat ağaçlarını istek üzerine getiriyoruz. Fiyatı düşük olanlar ise; her hafta bulunuyor. Bu tip büyük ağaçlar istek üzerine, sipariş üzerine getiriyoruz. Satışlar çok iyi güzel gidiyor, ilgi talep çok" dedi.