Şeker-İş Kırşehir temsilciliği yeniden imza kampanyası başlattı

Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıkan Şeker-İş Sendikası Anıt Meydan’da kurdukları stantta yeniden Şeker Fabrikası kapatılmasın diye imza kampanyası başlattı.

Geçten ay açılan stantta 18 bine yakın imza toplayan sendika, yeniden başlattığı kampanyada toplanan imzaları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a götürecek.

Şeker-İş Kırşehir Temsilcisi, Bilal Şahin, amaçlarının Şeker Fabrikasının kapanmaması olduğunu söyledi.

Şahin açıklamasında, "Bir haftalık kampanyada 18 bine yakın imza topladık. Fabrikanın satılmaması için Kırşehirlilerden imza toplayarak Kırşehir Şeker Fabrikasının neden satılmaması gerektiğini anlatıyoruz. Kırşehir Şeker Fabrikası kesinlikle zarar etmiyor. Kampanya döneminde 700 kişi daimi olarak ise 350 kişi çalışıyor. Kırşehir Şeker Fabrikası bu yıl 90 bin ton şeker üretti" dedi.