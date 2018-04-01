HABER

Şeker Kanyonu’nda insan zinciri oluşturup "HES’e hayır" dediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu’nda insan zinciri oluşturan çevreciler "HES’e hayır" dövizleri taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.Şeker Kanyonu 1 Nisan’da konuklarını ağırladı.

Karabük’ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu’nda insan zinciri oluşturan çevreciler "HES’e hayır" dövizleri taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.
Şeker Kanyonu 1 Nisan’da konuklarını ağırladı. Yenice Platformu, Gençlik Platformu ve sosyal medyadaki "Şeker Kanyonu’nda HES’e Hayır" sayfası yöneticilerinin birlikte organize ettikleri dayanışma ve kaynaşma pikniği için "Bohçanı al gel" adıyla vatandaşlara çağrıda bulunuldu.
Piknik 10.00-17.00 arası Şeker Kanyonu’nda yapıldı. Pikniğe Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eski Yenice Kaymakamı Mehmet Fatih Çiçekli, Zonguldak -Karabük İstanbul -Kdz Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanları, Zonguldak- Devrek-Karabuk doğa dernekleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Pikniğin ardından kanyon üzerinde insan zinciri oluşturan onlarca kişi ellerindeki "HES’e hayır" dövizleriyle yürüyüş gerçekleştirdi.

Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

15 fotoğraf birden paylaştı; yaktı geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

TEM'de 8 polisin yaralandığı kaza kamerada

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Fatih'te su borusu patladı, çok sayıda evi su bastı

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Sayısal Loto sonuçları 31 Mart: Nisan ayında 2 devirli çekiliş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert sözler!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.