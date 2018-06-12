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Şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun" - "Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik" - "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik"

AMASYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Yıldırım, Ferhat Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'yi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttüklerini kaydetti.

"Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamayan bir Türkiye'den 15 yılda 400 kilometre tünel yapan bir Türkiye'ye geldik." diyen Yıldırım, Türkiye'nin artık parmakla gösterilen ülkeler arasında yerini aldığını vurguladı.

Yıldırım, "Büyük başarılar elde ettik ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği, hasretle beklediği eserleri, hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimiyle, vesayet odaklarıyla ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah, geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Yıldırım, "2018 yılı şeker pancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Dünyada 2008'de başlayan büyük krizi anımsatan Yıldırım, "2008'den 2018'e geçen 10 yıl içinde Türkiye, dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6 tanesini yaptı. Türkiye'ye de bu yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik"

Terörle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara dikkati çeken Yıldırım, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkaracağız dedik, elhamdülillah yurdumuz, topraklarımız içinde, hudutlarımız içinde terörü büyük ölçüde etkisiz hale getirdik." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Adaylığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne'ye giden, Edirne'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin, buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

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