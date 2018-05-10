Şekerbank'tan 27,7 milyon TL net kâr

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, bu yılın ilk 3 ayında 27,7 milyon TL net kâr elde etti.

Şekerbank açıklamasına göre, Şekerbank'ın 31 Mart 2018 tarihli konsolide olmayan mali tabloları açıklandı. Buna göre Mart sonu itibarıyla toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 27 artışla 21,2 milyar TL olarak gerçekleşen Şekerbank’ın aktif büyüklüğü 30,4 milyar TL’ye ulaştı.

Banka’nın ilk çeyrek sonundaki toplam mevduat hacmi, geçen yılın Mart dönemine göre yüzde 36 büyümeyle 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 3 ayında 27,7 milyon TL net kâr elde eden Şekerbank’ın 31.03.2018 itibariyle öz kaynakları ise 2,3 milyar TL’yi aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, özellikle üretime yönelik kredilere ağırlık verdiklerini belirterek çiftçi, esnaf ve KOBİ’lere geçmişten bu yana verdikleri desteği sürdürdüklerini dile getirdi.

Taze, "Üç nesildir bizimle çalışan, tarım ve KOBİ bankacılığındaki geniş müşteri tabanımızı daha da genişleterek son bir yılda en yüksek büyümeyi yüzde 32 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik. Ülkemizin güçlü ve sürdürülebilir büyümesini destekleyici nitelikle kapsayıcı finansmanda sektörümüze rol model olmaya devam ederek stratejimizde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

