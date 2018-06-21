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Şekerbank'tan doğalgaz dönüşüm projelerine özel finansman

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

Kampanya ile masrafsız finansman olanağı sağlayan banka, bireysel başvurularda 48 aya, apartman yönetimi başvurularında ise 60 aya varan vade imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik her türlü yatırımın uygun koşullarda finansmanı için sunduğu EKOkredi kapsamında, doğalgaza dönüşüm projeleri için kampanya başlattı.

Şekerbank tarafından yapılan açıklamaya göre, banka, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı konusunda geliştirdiği EKOkredi ile doğalgaza dönüşüm projelerine özel bir kampanya hazırladı.

Yeni doğalgaz aboneliği yapmak ya da mevcut doğalgaz tesisatını yenilemek isteyenlere yönelik başlatılan kampanya ile masrafsız finansman olanağı sağlayan banka, bireysel başvurularda 48 aya, apartman yönetimi başvurularında ise 60 aya varan vade imkanı sunuyor.

Doğal kaynakları korumak ve ülke ekonomisine destek olmak için geliştirilen Türkiye'nin ilk enerji verimliliği finansmanı ürünü EKOkredi ile bugüne kadar 101 bini aşkın kişi enerji tasarrufuyla tanıştı.

EKOkredi ile enerji verimliliği alanında toplamda 1 milyar liraya yakın finansman sağlandı. Enerji verimliliği alanında EKOkredi ile yapılan yatırımlarla ise bugüne dek 28,8 milyar kilovat saat enerji tasarrufu elde edildi.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz EKOkredi Şekerbank

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