HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Şekerbank’tan esnafa Ramazan ayına özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

Şekerbank, gelenekselleşen kampanyası ile bu yıl da esnaf ve işletmelerin Ramazan ayında artacak nakit ihtiyaçlarını “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, gelenekselleşen kampanyası ile bu yıl da esnaf ve işletmelerin ramazan ayında artacak nakit ihtiyaçlarını “İşinize Ramazan Bereketi” kampanyası ile karşılıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 65 yıldır üretimi destekleme hedefiyle KOBİ kredilerinde küçük üreticiler ve mikro işletmeleri önceliklendiren Şekerbank, bu yıl da Ramazan ayında nakit ihtiyacı artan esnaf ve işletmelere özel finansman ve Üreten Kart ile yapacakları gıda alışverişlerinde indirim imkanı sağlıyor.

Şekerbank, "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile esnaf ve işletmelerin nakit ihtiyaçlarını 29 Haziran 2018 tarihine kadar 36 aya varan vadelerle, 3 ay taksit erteleme seçeneği ve uygun faiz oranları ile karşılıyor.

Banka ayrıca Üreten Kart sahiplerine, 14 Haziran 2018’e kadar tek seferde gerçekleştirecekleri 1000 TL ve üzeri gıda alışverişlerinde ekstrelerinde 50 TL indirim imkanı tanıyor.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında'Gece kartalları', 24 yıl sonra yine Erzurum sokaklarında
İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kampanya Ramazan Şekerbank

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!

İşte Atatürk'e verilen Samsun talimatı!

TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK duyurdu! Tunceli'de hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.