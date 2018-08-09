HABER

Şekerbank'tan ilk yarıda 71,4 milyon lira net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze: - "Son bir yıllık performansımıza baktığımızda kredilerde en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 28 artışla KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank'ın ilk altı aylık net karı 71,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

30 Haziran 2018 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank'ın ikinci çeyrek itibarıyla aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 21 artışla 32,6 milyar liraya ulaştı.

Haziran sonu bilançosuna göre toplam kredi hacmi 22 milyar liraya yükselen bankanın bu kalemdeki yıllık artış oranı yüzde 18 olurken KOBİ kredilerindeki yıllık büyüme oranı yüzde 28 oldu.

Şekerbank’ın altıncı ay sonu itibariyle mevduat büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 21,4 milyar lira seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, bankanın kuruluşundan gelen üretimi destekleme misyonu doğrultusunda kredilendirme politikasında önceliği çiftçi ve KOBİ’lere verdiğini belirtti.

Taze, "İlk yarı bilançomuzda kredi portföyümüzün yarısını KOBİ ve çiftçi müşterilerimize kullandırdığımız krediler oluşturdu. Son bir yıllık performansımıza baktığımızda da kredilerde en yüksek büyümeyi yıllık yüzde 28 artış ile KOBİ kredilerinde gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!
Hastane bahçesinde, kız kardeşinin kayınpederine kurşun yağdırdıHastane bahçesinde, kız kardeşinin kayınpederine kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şekerbank

En Çok Okunan Haberler

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Burs verdiği öğrenciden Berrak Tüzünataç'a cevap geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

Ordu'daki sel felaketinde bir kişi kayboldu!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki saldırıda şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.