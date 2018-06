"Şekere karşı savaş için uzun vadeli kampanya başlatılmalı"

Çocukların eskiye nazaran daha az hareket ettiğini, bilgisayar ve masa başından ayrılmadığını anlatan Erk, çocuklarda şeker tüketimini azaltmanın yanı sıra hareketin artması gerektiğini vurguladı.

Erk, çocukların evlerinde yapacağı 20 civarında egzersizi içeren 2,5 dakikalık video hazırladıklarını ifade ederek, çocukların bu egzersizleri kendi başlarına yaparak daha hareketli bir yaşama geçebileceğini dile getirdi.

"Türkiye'de 3 milyon obezin yüzde 60'ının 18 yaş altında olduğunu aktaran Erk, "Kuzey Amerika'da her 2 kişiden birisi obezken, Türkiye'de her 4 kişiden birisi obez. Çocuklarda ise her 10 çocuktan birisi obez. Bunu frenlemek lazım. Gazlı içecek, meşrubat, buzlu çay gibi içeceklere çok dikkat etmeliyiz. Bunların hepsinin içinde pancar şekeri yerine nişasta bazlı şeker kullanılıyor. Aromalı süt, gofret, çikolata gibi ürünlerin içindeki şeker miktarı da yüksek. Çocukları özellikle meyve sularından, gazlı içeceklerden uzak tutmamız lazım çünkü hem buzlu çayda hem gazlı içeceklerde ciddi miktarda şeker var."

Tuz konusunda oluşturulan bilincin şeker konusunda oluşturulması gerektiğine işaret eden Erk, özellikle 8-12 yaş grubuna verdikleri eğitimlerin çok olumlu sonuçlarının görüldüğünü sözlerine ekledi.