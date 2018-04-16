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Şekerleme paketinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçağın kargo bölümüne verilen valizdeki şekerleme paketlerinin içerisinde 8 kilo 426 gram eroin ele geçirildi - Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 8 kilo 426 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda dün x-ray cihazından geçen yolcunun taşıdığı valizde arama yapan polis ekiplerince, şekerleme paketleri içerisine gizlenmiş 3 kilo 426 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valizi taşıyan H.F isimli şüpheli şahsın valizin kendisine ait olmadığını, Hakkari-İstanbul seferini yapan uçağın içerisinde bulunan E.S isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek, şüpheli şahıs uçaktan iner inmez gözaltına alınmıştır. Şahsın valizinde yapılan aramada şekerleme paketlerine gizlenmiş vaziyette toplam 5 kilogram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari uyuşturucu Yüksekova

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