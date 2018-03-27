Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!

Buna göre Aysun E. ilk olarak TRT’nin kantin ihalesinden kâr payı dağıtılacağı vaadiyle para toplamaya başladı. Müştekileri ikna etme için TRT yöneticilerinin imzalarını taklit ederek sahte kantin sözleşmeleri hazırladı. Toplanan paraların TRT’ye yatırıldığına inandırmak amacıyla da sahte tahsilat makbuzları düzenlendi.

SİSTEM BÖYLE İŞLEDİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Sekreter Aysun, oluşturduğu sistemin dönmesi için müştekilerden aldığı paraların karşılığı olarak ilk etapta hemen "kâr payı" adı altında ödeme yaptı. Bu ödeme nedeniyle sistemin işleyeceğine ikna olan mağdurlar, bu defa daha fazla para yatırmaya başladı. Ancak sistem bir süre sonra çöktü. İddianamede buna ilişkin “Süreç içinde sisteme para katılmasının zorlaştığı, kâr payı dağıtmada zorluk yaşandığı, bu nedenle şüphelilere inanılması konusunda birtakım soru işaretlerinin doğduğu, bir süre sonra para akışının kesilmesiyle zincirin koptuğu anlaşılmıştır” denildi.

Zincire ilk etapta 10 bin TL yatıran müşteki M.F.N. istihbarat görevlilerinin de bu işte olduğunu, Aysun E.’nin bu şekilde güven telkin ettiğini, bu güven dolayısıyla süreç içinde toplam 342 bin TL para verdiğini anlattı.