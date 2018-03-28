Sekreter Aysun vurgununda yeni detaylar!

Ankara’da kantin ihalesi ve arsa ticaretinden ‘kâr payı’ vaadiyle 5 milyon TL vurgun yapan TRT sekreteri Aysun E. ve ekibi için hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.
Aysun E.’nin saadet zincirinin kurbanları arasına çalışma arkadaşları, bürokratlar, işadamları ve polis memurlarının yanı sıra istihbaratçı bir polisi de eklediği ortaya çıktı. Sekreter Aysun E.’nin de aralarında olduğu 11 şüpheli için 590’ar yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
İddianameye göre; Aysun E.’nin kocası şüpheli polis Arafa E. ve şüpheli polis memuru Celalettin G.’nin sisteme katılmasını sağladığı isimler arasında üst düzey bir emniyet istihbarat görevlisi de var. Müşteki olarak ifade veren söz konusu üst düzey istihbarat görevlisi, şunları söyledi: “Cemalettin G., özel kalemimde çalışır. Cemalettin, Aysun’dan bahsedip hisseli arsa alımına girip girmeyeceğimi sordu. Biriktirdiğim 100 bin TL’yi gönderdim. Tapu işlemlerinden haberim olmadı. Parayı iade ettiler. Tekrar iş olduğunu söylediler. Arkadaşımdan borç aldım. Bunu da aldım. 38 bin TL kaybım var.” Cemalettin G.’nin aile dostu müşteki C.S. de nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: “Aysun E.’yi hiç tanımadım.
‘950 BİN TL GÖNDERDİM’
Cemalettin G. kârlı bir iş olduğunu söyledi. Aysun E.’nin hesabına 140 bin TL yatırdım. İlk defasında paramı geri aldım. Daha sonra 100 bin TL daha yatırdım.”
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre polis memuru M.V. de “Aysun’un eşi Arafa, TRT’deki kantin ihalesinden hisse alınmasıyla ilgili bilgi verdi. Önce 40, sonra 50 bin TL verdim. Geri alamadım” ifadesini kullandı.
Müştekiler arasındaki işadamı M.E., zincire en fazla para kaptıran isim oldu. M.E. yaşadıklarını şöyle aktardı: “Belediye çalışanı F.A.Ö., TRT’de kantin ihalesi hisse satışı olduğunu söyledi. Malatya’dan Ankara’ya geldik. Tanıştığımız M.N.’nin ikna etmesi üzerine 950 bin TL gönderdim.”
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti
Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
WhatsApp'a bir bomba özellik daha: QR kod ile ödeme sistemi!
Sahilde aşka geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum