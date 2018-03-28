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Sekreter Aysun vurgununda yeni detaylar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

TRT’de sekreterlik yaparken mesai akradaşlarını, polis memurlarını, bürokratları ‘kâr payı’ vaadiyle dolandıran Aysun E.’nin ‘saadet zinciri’nden çarpıcı ayrıntılar çıktı

Sekreter Aysun vurgununda yeni detaylar!

Ankara’da kantin ihalesi ve arsa ticaretinden ‘kâr payı’ vaadiyle 5 milyon TL vurgun yapan TRT sekreteri Aysun E. ve ekibi için hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Aysun E.’nin saadet zincirinin kurbanları arasına çalışma arkadaşları, bürokratlar, işadamları ve polis memurlarının yanı sıra istihbaratçı bir polisi de eklediği ortaya çıktı. Sekreter Aysun E.’nin de aralarında olduğu 11 şüpheli için 590’ar yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

İddianameye göre; Aysun E.’nin kocası şüpheli polis Arafa E. ve şüpheli polis memuru Celalettin G.’nin sisteme katılmasını sağladığı isimler arasında üst düzey bir emniyet istihbarat görevlisi de var. Müşteki olarak ifade veren söz konusu üst düzey istihbarat görevlisi, şunları söyledi: “Cemalettin G., özel kalemimde çalışır. Cemalettin, Aysun’dan bahsedip hisseli arsa alımına girip girmeyeceğimi sordu. Biriktirdiğim 100 bin TL’yi gönderdim. Tapu işlemlerinden haberim olmadı. Parayı iade ettiler. Tekrar iş olduğunu söylediler. Arkadaşımdan borç aldım. Bunu da aldım. 38 bin TL kaybım var.” Cemalettin G.’nin aile dostu müşteki C.S. de nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: “Aysun E.’yi hiç tanımadım.

‘950 BİN TL GÖNDERDİM’

Cemalettin G. kârlı bir iş olduğunu söyledi. Aysun E.’nin hesabına 140 bin TL yatırdım. İlk defasında paramı geri aldım. Daha sonra 100 bin TL daha yatırdım.”

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre polis memuru M.V. de “Aysun’un eşi Arafa, TRT’deki kantin ihalesinden hisse alınmasıyla ilgili bilgi verdi. Önce 40, sonra 50 bin TL verdim. Geri alamadım” ifadesini kullandı.

Müştekiler arasındaki işadamı M.E., zincire en fazla para kaptıran isim oldu. M.E. yaşadıklarını şöyle aktardı: “Belediye çalışanı F.A.Ö., TRT’de kantin ihalesi hisse satışı olduğunu söyledi. Malatya’dan Ankara’ya geldik. Tanıştığımız M.N.’nin ikna etmesi üzerine 950 bin TL gönderdim.”

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sekreter aysun TRT

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