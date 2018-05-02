EDİRNE (AA) - Edirne'de sekreter olarak çalıştığı şirketin 1 milyon lirasını zimmetine geçirdiği öne sürülen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran bir inşaat şirketinin yöneticileri M.T. ve S.T, yanlarında sekreter ve ön muhasebeci olarak çalışan S.B'nin 4 yılda şirket kasa defterlerinde usulsüzlük yaparak 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini ileri sürdü.
Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B, emniyetteki ifadesinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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