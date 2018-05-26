Sel mağduru engelli kardeşlere yeni ev

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin geçen yıl ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki incelemeleri sırasında fark ettiği işitme engelli kardeşler, yeni evlerinde Bakan Zeybekci'yi ağırladı.
Denizli programı kapsamında dün Serinhisar'da iftar programına katılan Bakan Zeybekci, programın ardından sel mağduru işitme engelli kardeşler Ayşe Hanım Tahmaz (66) ile Fatma Karakılınç'ın evine geçti.
Aileyle sohbet eden Zeybekci'ye kardeşler, işaret diliyle teşekkürlerini iletti.
Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2017'de meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında yaşanan selle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Serinhisar'a geldiğini, bu sırada 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuyla karşılaştığını anlattı.
Zeybekci, şöyle konuştu:
"Ona sizin evde bir zarar var mı diye sordum. 'Bizde yok' dedi. 'Buralarda başka zarar gören var mı?' diye sorduğumuzda bir evi gösterdi. Oradaki arkadaşlara sorduk, her talep edene ulaşıldığını söylediler. 'Bunda da vardır bir hayır' diyerek kızımızın elinden tutup beraber eve gittik. Eski, 2 katlı evin avlusunun bir bölümünde 1 metre derinlikte selden gelen rüsumat vardı. Bazı kuytu yerlerde de dolunun buz kütleleri vardı hala. Evin birinci katı komple su dolmuş, eşyaları su içinde. İçerideki iki kardeşimiz bir yer yapmaya çalışıyorlar, ama çaresiz bir şekilde eşyalarını oradan alıp oraya koyuyorlar. Ben de konuşmaya çalıştım. Ama cevap vermediler. Sonra ikisinin de işitme engelli olduklarını öğrendik. Evleri de kendilerinin değilmiş, çok sayıda mirasçısının olduğu akrabalarınınmış."
Kardeşlerin öncelikle geçici bir eve yerleştirildiğini ardından belediyenin tahsis ettiği arsaya valilik kanalıyla bir ev yaptırıldığını anlatan Zeybekci, "Muhteşem bir ev oldu. Devletimiz bu iki kardeşimize sahip çıktı ve her türlü yardımı yaptı." dedi.
Bakan Zeybekci, ev sahiplerini yeni evlerinde daha özgüvenli gördüğüne işaret ederek, "(Devlet bizimle beraber) der gibi, 'Recep Tayyip Erdoğan bizimle beraber' der gibi bir halleri var. Cumhurbaşkanımızın da söylediği budur işte. 'Benim insanım arlıdır istemez, isteyemez, siz gideceksiniz, onları bulacaksınız, dertlerine derman olacaksınız' diye. O gün, o kız çocuğu bana bunu yaptığında aklıma o geldi. Gittik onları bulduk. Allah güle güle oturmayı nasip etsin."
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