Sel mağduru engelli kardeşlere yeni ev

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin geçen yıl ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki incelemeleri sırasında fark ettiği işitme engelli kardeşler, yeni evlerinde Bakan Zeybekci'yi ağırladı.

Denizli programı kapsamında dün Serinhisar'da iftar programına katılan Bakan Zeybekci, programın ardından sel mağduru işitme engelli kardeşler Ayşe Hanım Tahmaz (66) ile Fatma Karakılınç'ın evine geçti.

Aileyle sohbet eden Zeybekci'ye kardeşler, işaret diliyle teşekkürlerini iletti.

Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2017'de meydana gelen şiddetli yağış ve sonrasında yaşanan selle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Serinhisar'a geldiğini, bu sırada 8-9 yaşlarında bir kız çocuğuyla karşılaştığını anlattı.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Ona sizin evde bir zarar var mı diye sordum. 'Bizde yok' dedi. 'Buralarda başka zarar gören var mı?' diye sorduğumuzda bir evi gösterdi. Oradaki arkadaşlara sorduk, her talep edene ulaşıldığını söylediler. 'Bunda da vardır bir hayır' diyerek kızımızın elinden tutup beraber eve gittik. Eski, 2 katlı evin avlusunun bir bölümünde 1 metre derinlikte selden gelen rüsumat vardı. Bazı kuytu yerlerde de dolunun buz kütleleri vardı hala. Evin birinci katı komple su dolmuş, eşyaları su içinde. İçerideki iki kardeşimiz bir yer yapmaya çalışıyorlar, ama çaresiz bir şekilde eşyalarını oradan alıp oraya koyuyorlar. Ben de konuşmaya çalıştım. Ama cevap vermediler. Sonra ikisinin de işitme engelli olduklarını öğrendik. Evleri de kendilerinin değilmiş, çok sayıda mirasçısının olduğu akrabalarınınmış."